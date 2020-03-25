На минувшей неделе белгородские огнеборцы ликвидировали 67 пожаров

25 Март 2020 2020-03-25T09:22:13+03:00

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На прошлой неделе в Белгородском регионе произошло 67 пожаров, 12 из них огнеборцы ликвидировали в жилых помещениях. Основная причина возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

16 марта поступило сообщение о пожаре в 3-комнатной квартире на проспекте Ленина в поселке Разумное Белгородского района. На ликвидацию пожара был направлен дежурный караул специализированной пожарно-спасательной части. Пожар начался на балконе – огнем оказались повреждены вещи на площади 1 квадратного метра. Причина устанавливается.

На следующий день поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Великомихайловка Новооскольского городского округа по улице 40 лет Октября. К месту происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 19 и № 28. Огнем оказались повреждены вещи на площади 4-х квадратных метров, были полностью закопчены 2 комнаты. К сожалению, в результате пожара погиб собственник дома – мужчина 1959 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении

21 марта поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме с пристроенными к нему гаражом и баней под одной кровлей в селе Таврово-10 Белгородского района по улице Большая кольцевая. Пожарные подразделения прибыли на место вызова в течение 14 минут. В результате пожара дом был поврежден огнем на площади 103,5 метров квадратных с обрушением кровли и перекрытия на всей площади.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU