В Белгородской области полицейскими задержаны подозреваемые в мошенничестве

24 Март 2020 2020-03-24T13:46:20+03:00

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В Шебекино Белгородской области сотрудниками уголовного розыска задержана группа подозреваемых в кражах и серии мошенничеств. По предварительным данным, меньше чем за год от действий злоумышленников пострадали более десяти жителей региона. Руководил группой ранее судимый за имущественные преступления местный житель.

Злоумышленники входили в доверие к гражданам, находящимся в трудном материальном положении, и предлагали свою помощь в получении микрозаймов на выгодных условиях. В большинстве случаев они обещали содействие в оформлении договора, согласно которому возвращать деньги якобы не придется. Переговоры с потерпевшими обычно вели двое сообщников, которые консультировали по вопросам получения займов. В обязанности третьего входила доставка клиентов в офисы микрофинансовых организаций. За свои услуги соучастники брали примерно половину полученной заемщиком суммы. Однако спустя некоторое время потерпевшие узнавали, что, вопреки обещаниям посредников, у финансово-кредитных учреждений к ним имеются претензии.

Одной из жертв обмана стала многодетная мать – знакомая одного из фигурантов. Женщина пожаловалась ему, что алиментов, которые выплачивает ей бывший муж, недостаточно для содержания четверых детей. Тогда подозреваемые убедили потерпевшую оформить два потребительских займа на покупку бытовой техники, уверив, что кредит в этом случае будет обязан выплачивать ее бывший супруг. Приобретенные телевизор и стиральную машину аферисты ей так и не доставили. Технику они впоследствии сбыли, а вырученные деньги присвоили.

В отношении задержанных Следственным отделом ОМВД России по Шебекинскому городскому округу возбуждены уголовные дела. По предварительным оценкам, общий ущерб, причиненный потерпевшим, превышает миллион рублей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU