2020-03-24T13:14:02+03:00
Экономика

«Открытие» наращивает долю инвестиционных и страховых продуктов

По итогам февраля их доля в объёме размещаемых клиентами банка средств увеличилась более чем в 3 раза
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..Фото: "КП" Архив
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Сегодня это - 13.6% против 4.2% годом ранее. Таким образом, каждый седьмой рубль своих сбережений частные лица предпочитают размещать вне классических банковских вкладов, используя широкую продуктовую линейку инвестиционных и страховых продуктов банка и его партнеров.

К примеру, доступны инвестиции в рамках стратегий доверительного управления УК «Открытие», накопительное и инвестиционное страхование жизни от компании РГС Жизнь, а также индивидуальные инвестиционные счета и брокерское обслуживание в «Открытие Брокер». Приступить же к инвестициям на фондовом рынке можно не выходя из дома - через мобильное приложение или интернет-банк.

- Мы предлагаем своим клиентам комплексный подход к сбережениям, формируя долгосрочный портфель, состоящий из банковских, инвестиционных и страховых продуктов. Такая стратегия позволяет обеспечить высокую доходность при минимальных рисках, - отметил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

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