2020-03-24T12:36:10+03:00
Общество

За прошлый год 79% белгородцев дистанционно подали заявки на подключение к сетям

Для подачи заявки потребителю необходимо зарегистрироваться, указав категорию пользователя, почтовый адрес, логин и пароль
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В 2019 году 6183 потребителя воспользовались сервисом «Личный кабинет» для дистанционного оформления заявки на технологическое присоединение к сетям «Россети Центр Белгородэнерго», что составляет 79% от общего числа заявителей. Это на 78 % больше, чем в 2018 году.

В личном кабинете на официальном сайте http://www.mrsk-1.ru обеспечена возможность предварительного расчета платы за технологическое присоединение, интерактивного подписания документов электронной подписью, онлайн-оплаты договора через интернет-эквайринг, Сбербанк-онлайн.

Для подачи заявки потребителю необходимо зарегистрироваться, указав категорию пользователя, почтовый адрес, логин и пароль. После активации - добавить объект подключения и заполнить специальную форму заявки, выбрав нужный тип подключения (новое, временное, увеличение мощности), основные характеристики объекта (категория надежности, максимальная мощность) и прикрепив копии документов. После отправки заявка поступает в работу.

Кроме того, ПАО «Россети» реализовали возможность подачи электронных заявок на технологическое присоединение через портал «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/

Напомним, обращения потребителей в филиал поступают и обрабатываются по различным каналам: через сервис «Личный кабинет» и официальный сайт компании, электронный почтовый ящик, прямую линию «Россети Центр» 8800-50-50-115, короткий номер 13-50.

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