На самоизоляции из-за коронавируса находится 1721 житель Белгородской области
1721 житель региона на сегодняшний день, 23 марта, находятся на самоизоляции. Об этом рассказали на брифинге по теме коронавируса в Департамента здравоохранения белгородской области. При этом еще в пятницу, 20 марта, сообщалось о 273 самоизолиролванных. Также подчеркивается, что пока ни один житель области не заболел.
В регионе введен режим повышенной готовности, до 16 апреля отменены все массовые мероприятия. На дистанционное обучение переходят студенты вузов и ссузов. Белголродские школьники после окончания каникул также перейдут на уроки онлайн. А вот детские сады в области пока работают в привычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU