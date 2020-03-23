На самоизоляции из-за коронавируса находится 1721 житель Белгородской области

23 Март 2020 2020-03-23T19:49:16+03:00

По состоянию на 23 марта на территории региона по прежнему нет заболевших

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1721 житель региона на сегодняшний день, 23 марта, находятся на самоизоляции. Об этом рассказали на брифинге по теме коронавируса в Департамента здравоохранения белгородской области. При этом еще в пятницу, 20 марта, сообщалось о 273 самоизолиролванных. Также подчеркивается, что пока ни один житель области не заболел.

В регионе введен режим повышенной готовности, до 16 апреля отменены все массовые мероприятия. На дистанционное обучение переходят студенты вузов и ссузов. Белголродские школьники после окончания каникул также перейдут на уроки онлайн. А вот детские сады в области пока работают в привычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU