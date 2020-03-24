2020-03-24T08:40:16+03:00
Общество

В Губкине Белгородской области донорам выплачивают компенсацию

Размер ежегодной выплаты составил чуть более 14 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Губкине будут выплачены деньги донорам. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаВ Губкине будут выплачены деньги донорам. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
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Управлением социальной политики администрации Губкинского городского округа назначена ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России». В этом году выплату получил 1631 донор. Размер ежегодной выплаты составил 14570, 36 рубля.

Согласно действующему законодательству ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год, не позднее 1 апреля текущего года.Денежные средства зачислены на лицевые счета получателей или будут доставлены почтой.

В целом расходы на данный вид выплаты составили 24 миллиона рублей и финансируются из средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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