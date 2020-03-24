В Губкине Белгородской области донорам выплачивают компенсацию
Управлением социальной политики администрации Губкинского городского округа назначена ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России». В этом году выплату получил 1631 донор. Размер ежегодной выплаты составил 14570, 36 рубля.
Согласно действующему законодательству ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год, не позднее 1 апреля текущего года.Денежные средства зачислены на лицевые счета получателей или будут доставлены почтой.
В целом расходы на данный вид выплаты составили 24 миллиона рублей и финансируются из средств федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU