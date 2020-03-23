2020-03-23T15:18:31+03:00
Общество

В Алексеевском горокруге Белгородской области обнаружили схрон боеприпасов

Все изъятые боеприпасы уничтожены на специальном полигоне
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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20 марта сотрудники Управления ФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий в Алексеевском городском округе обнаружили схрон боеприпасов. В тайнике находилось 35 артиллерийских снарядов времен ВОВ различного калибра. Все боеприпасы были изъяты, а затем перевезены на специальный полигон, где их уничтожили.

В ведомствах подчеркивают, что несмотря на то, что после окончания Великой Отечественной войны прошло много лет, на территории региона систематически выявляются взрывоопасные предметы. УФСБ России по Белгородской области реализует целый комплекс мер, чтобы не допустить поступление в незаконный оборот взрывчатых веществ, содержащихся в боеприпасах времен Великой Отечественной, а также чтобы эти взрывчатые вещества не могли быть использованы в террористических целях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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