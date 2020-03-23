2020-03-23T12:40:20+03:00
Общество

Белгородский регион присоединился к международной акции «Сад памяти»

Патриотическая акция призвана увековечить памяти солдат и офицеров Великой Отечественной
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский регион присоединился к международной акции «Сад памяти». Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.Белгородский регион присоединился к международной акции «Сад памяти». Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.
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Белгородский регион присоединился к международной патриотической акции «Сад памяти». Она стартовала в Российской Федерации 18 марта 2020 года. Ее цель - увековечение памяти солдат и офицеров, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

В минувшую субботу, 21 марта, сотрудники органов исполнительной власти региона во главе с губернатором Евгением Савченко, а также представители администрации Яковлевского городского округа приняли участие в патриотической акции «Сад памяти». Они высадили яблони и липы вблизи села Высокое, где 5 июля 1943 года упал советский самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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