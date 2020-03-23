В Белгород весна обещает вернуться к концу недели

23 Март 2020 2020-03-23T11:23:30+03:00

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Белгородская весна скора на шутки, минувшие выходные показали минусовую температуру, местами по области выпал снег. Но весеннее тепло вернется к выходным. А потепление белгородцы ощутят уже в ближайшую среду, обещают синоптики.

Как сообщает «Яндекс. Погода», сегодня днем воздух прогреется всего до +1 градуса, а вечером опять похолодает до 4, но из-за ветра северо-восточного направления будет ощущение, что похолодало до -8 градусов. Во вторник, 24 марта, в Белгороде будет солнечная погода. Но столбики термометра покажут -5 градусов с утра, а в течение дня температура подымется всего до +1 градуса. Вечером вновь похолодает до -3 градусов.

В среду, 25 марта утром температура прогреется от -5 до +3 градусов. И уже днем ожидается +6 градусов. В четверг, 26 марта в областном центре сохранится солнечная погода при дневной температуре +12 градусов. Ветер будет дуть умеренный северо-восточного направления. Вечером ожидается температура от +4 до +10 градусов. В пятницу, 27 марта, днем столбики термометров покажут +16 градусов, ветер умеренный восточного направления.

ИСТОЧНИК KP.RU