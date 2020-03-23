Чтобы вернуть дорогостоящий планшет, белгородец погасил штрафы ГИБДД в размере 24 тысяч рублей

23 Март 2020 2020-03-23T10:11:14+03:00

Всего в отношении уроженца Египта было возбуждено 37 исполнительных производств, что повлекло уплату еще 37 тысяч

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В отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району на исполнении находилось 37 исполнительных производств, возбужденных в отношении уроженца Египта, проживающего в областном центре. Общая сумма долга составила 24,5 тысячи рублей. После ареста и изъятия планшета, должник оплатил штрафы ГИБДД и исполнительский сбор.

До этого оплачивать штрафы за превышение скорости должник не торопился, поэтому избежать встречи с судебными приставами не удалось. Навестив его по месту жительства, судебные приставы наложили арест на планшет «Apple Ipad» и разъяснили, что имущество будет возвращено только после полного погашения долга.

Через некоторое время должник предоставил судебному приставу документы, подтверждающие погашение задолженности по исполнительным производствам, а также оплату исполнительского сбора, размер которого составил 37 тысяч рублей.

После этого арест был снят, а планшет возвращен должнику.

ИСТОЧНИК KP.RU