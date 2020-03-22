2020-03-22T21:11:28+03:00
Общество

Белгородские дети примут активное участие в конкурсе рисунка «Разноцветные капли»

Конкурс детского рисунка стартовал сегодня, во Всемирный день воды в России
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: rospotrebnadzor.Фото: rospotrebnadzor.
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22 марта, в Международный день водных ресурсов, по всей России, в том числе м в Белгородской области, стартовал VII конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» и новый эко-флешмоб «Я – Вода». Показать и рассказать о любимом водоеме сможет каждый желающий благодаря конкурсу «Я – вода». Узнать подробности конкурса и принять участие можно через официальные аккаунты ФЦП «Вода России» в социальных сетях или по хештегу #я_вода

Отметим, что в 2020 году отличительной особенностью просветительских мероприятий программы «Вода России» стала расширенная повестка, посвященная роли водных ресурсов и объектов в годы Великой Отечественной войны. Так, на официальном портале voda.org.ru открылся специальный раздел, а в конкурсе «Разноцветные капли» предусмотрены две номинации, благодаря которым подрастающее поколение сможет увидеть Великую Отечественную войну с неожиданной стороны.

Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 3 до 18 лет, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить конкурсные работы в личном кабинете. Заявки по 21 номинации принимаются до 31 мая 2020 года.

Формат конкурса позволяет детям реализовать свои творческие способности, а параллельно задуматься и самим сделать выводы о роли воды в нашей жизни и о влиянии, которое каждый оказывает на водные ресурсы.

Напомним, что Всемирный день Воды отмечается ежегодно 22 марта в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1993 года. Всемирный день Воды призван привлечь максимальное внимание к вопросам состояния водных объектов и проблеме качества питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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