В Белгороде горел торгово-развлекательный центр «РИО»

22 Март 2020 2020-03-22T16:24:59+03:00

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Сегодня, 22 марта, в 13 часов 13 минут в службу спасателей Главного управления МЧС России по Белгородской области поступил звонок о загорании в торгово-развлекательном центре «РИО» на проспекте Богдана Хмельницкого. До прибытия службы спасателей из здания ТРЦ «РИО» удалось эвакуировать 354 человека. Погибших и пострадавших нет.

На место пожара прибыли пожарные расчеты пожарно-спасательных частей № 1, 4 и специализированной пожарно-спасательной части. Они установили, что на 1-ом этаже, в кафе быстрого питания «Бургер Кинг», подгорела пища, что вызвало загорание. До прибытия пожарных подразделений было эвакуировано 354 человек, из них 102 человека персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU