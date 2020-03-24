Школьник из Белгородского района принял участие во всероссийском конкурсе профмастерства

24 Март 2020 2020-03-24T10:01:44+03:00

Школьник Белгородского района принял участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Делай, как я!». Фото пресс-службы администрации Белгородского района

На звание лучшего в нем претендовали организации военно-патриотической направленности

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Арсений Никитин, курсант военно-патриотического клуба «Север» им. Героя России Воробьева, победив на региональном этапе, достойно представил Белгородскую область на V Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Делай, как я!». Мероприятие выявило лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений военно-патриотической направленности.

В региональных этапах свое мастерство продемонстрировали больше 1500 лучших руководителей, педагогов (инструкторов) и воспитанников военно-патриотических объединений России.

Финал конкурса объединил на своей площадке 140 лучших участников, прошедших конкурсный отбор, из всех федеральных округов России. Руководители военно-патриотических клубов проявляли профессиональные навыки организаторов и впервые представили авторские программы, инструктора провели показные занятия, а воспитанники продемонстрировали свою теоретическую и физическую подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU