22 Март 2020 2020-03-22T12:08:06+03:00

В Белгороде нашли двух школьниц, объявленных в розыск. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Сотрудникам полиции и поискового отряда «Лиза Алерт» удалось установить местонахождение объявленных в розыск школьниц, которые проживали в Белгородском районе в поселке Дубовое, сообщаю в региональном Следственном комитете.

Девочки доставлены домой. Следователи проводят проверочные мероприятия и судебно-медицинские исследования, чтобы установить не было ли в отношении несовершеннолетних совершено преступных действий. Также предстоит установить обстоятельства их ухода, места пребывания и состояния здоровья. С несовершеннолетними и их родными следователи проводят профилактическую работу, чтобы в дальнейшем не допустить подобных действий.

Напомним, что 14-летние девочки 18 марта ушли из дому, не предупредив матерей о том, куда направились. Поздно вечером они перестали выходить на связь.

ИСТОЧНИК KP.RU