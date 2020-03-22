В Белгороде нашли двух школьниц, объявленных в розыск
Сотрудникам полиции и поискового отряда «Лиза Алерт» удалось установить местонахождение объявленных в розыск школьниц, которые проживали в Белгородском районе в поселке Дубовое, сообщаю в региональном Следственном комитете.
Девочки доставлены домой. Следователи проводят проверочные мероприятия и судебно-медицинские исследования, чтобы установить не было ли в отношении несовершеннолетних совершено преступных действий. Также предстоит установить обстоятельства их ухода, места пребывания и состояния здоровья. С несовершеннолетними и их родными следователи проводят профилактическую работу, чтобы в дальнейшем не допустить подобных действий.
Напомним, что 14-летние девочки 18 марта ушли из дому, не предупредив матерей о том, куда направились. Поздно вечером они перестали выходить на связь.
ИСТОЧНИК KP.RU