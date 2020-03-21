2020-03-21T17:50:44+03:00
Общество

На территории Белгородской области ожидаются дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра

Местами по региону порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду
Ирина ТАРАСОВА
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На территории Белгородской области ожидаются дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра.На территории Белгородской области ожидаются дожди, мокрый снег и сильные порывы ветра.Фото: "КП" Архив
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По данным Белгородских синоптиков, на территории региона завтра, 22 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможны осадки. Днем местами следует ожидать мокрый снег переходящий в дождь. Днем в некоторых районах области возможна метель. На дорогах — гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с, днем его порывы могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 1º мороза до 4° тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается ко всем автомобилистам с просьбой не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению в непогоду. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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