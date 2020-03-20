В Белгородской области объявили в розыск двух школьниц

20 Март 2020 2020-03-20T18:08:48+03:00

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В правоохранительные органы 20 марта поступило сообщение о том, что вечером 18 марта перестали выходить на связь 14-летние Алиса Лякоушина и Полина Киреева.Девочки проживают в поселке Дубовое Белгородского района. Из дому ушли, не сообщив своим матерям о цели ухода. До настоящего времени их местонахождение не известно.

Следственный отдел по Белгородскому району организовал проведение проверки по факту безвестного отсутствия двух несовершеннолетних. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции осматривают место происшествия, места жительства несовершеннолетних, устанавливают круг их общения, опрашивают очевидцев. К поиску девочек подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU