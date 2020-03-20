2020-03-20T18:08:48+03:00
Общество

В Белгородской области объявили в розыск двух школьниц

Девочки перестали выходить на связь поздно вечером два дня назад
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородской области объявили в розыск двух школьниц.В Белгородской области объявили в розыск двух школьниц.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В правоохранительные органы 20 марта поступило сообщение о том, что вечером 18 марта перестали выходить на связь 14-летние Алиса Лякоушина и Полина Киреева.Девочки проживают в поселке Дубовое Белгородского района. Из дому ушли, не сообщив своим матерям о цели ухода. До настоящего времени их местонахождение не известно.

Следственный отдел по Белгородскому району организовал проведение проверки по факту безвестного отсутствия двух несовершеннолетних. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции осматривают место происшествия, места жительства несовершеннолетних, устанавливают круг их общения, опрашивают очевидцев. К поиску девочек подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24