Белгородские ученые предложили новую технологию высокопрочных нанокомпозитов для авиа-, судо- и машиностроения

20 Март 2020 2020-03-20T15:12:00+03:00

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Исследователи НИУ «БелГУ» в кооперации с московскими учеными разработали способ повышения износостойкости и электропроводности конструкционных материалов для авиа-, судо- и машиностроении. Ученые предложили использовать в составе композита графен – самый прочный, легкий и электропроводящий вариант углеродного соединения.

Проведенные группой физиков при поддержке Российского научного фонда исследования показали, что введение графена в спеченную крупнокристаллическую керамику, в частности в оксид алюминия, способствует снижению удельного сопротивления при низких температурах и частотах и повышению электронной проводимости композита. Оксид алюминия благодаря своим свойствам – высокой температуре плавления, твердости, прочности на сжатие, коррозийной стойкости и др., является востребованным конструкционным материалом. Этот композит используют в производстве широкого спектра изделий.

При этом у оксида алюминия есть недостаток — низкая электропроводность, что делает затруднительным, а то и невозможным процесс электроэрозионной обработки полуфабрикатов и изделий необходимой конфигурации из него. Для устранения этого свойства белгородские ученые предложили использовать графен. И совместные с московскими коллегами исследования по влиянию графена на композит привели к хорошим результатам.

ИСТОЧНИК KP.RU