«Ростелеком» провел «Урок цифры» для белгородских школьников

20 Март 2020 2020-03-20T12:20:55+03:00

Учащиеся познакомились с основными аспектами кибербезопасности, ее принципами и применением их в различных жизненных ситуациях

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«Ростелеком» провел урок цифровой грамотности по теме «Безопасность будущего» для учащихся белгородской школы №50. Школьники узнали, как создать надежный пароль, как защититься от кражи аккаунтов, какие бывают уязвимости в умных устройствах, а также попробовали отличить мошеннические сайты от настоящих.

Михаил Юдин, заместитель директора филиала - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

- Наша компания активно принимает участие в различных образовательных проектах. Обучение цифровой грамотности — одно из приоритетных направлений социальной политики «Ростелекома». Проводя такие уроки, мы помогаем детям расширить кругозор, узнать новое о мире информационных технологий и сориентироваться в перспективных профессиях будущего. Такие уроки существенно повышают интерес школьников к изучению основ программирования, информационной безопасности, задают верные ориентиры развития в условиях перехода к цифровой экономике, - подчеркнул Михаил Юдин, заместитель директора филиала - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Занятие по «Безопасному будущему» проходило в интерактивном режиме. Ученики в открытом диалоге с преподавателем на собственных примерах старались разобраться в ситуациях, связанных с поведением в сети Интернет. Важной темой для обсуждения стали такие угрозы в сети как фишинг, спам и троллинг. Ребята с интересом посмотрели видеоролик, рассказывающий об информационной безопасности, и выполнили в онлайн-тренажёре задания, связанные с информационной безопасностью.

«Уроки цифры» - это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний.