Бывшего чиновника администрации Белгорода осудили за получение взятки

20 Март 2020 2020-03-20T09:52:14+03:00

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В Белгороде осужден бывший заместитель начальника комитета земельных и имущественных отношений администрации Белгорода за получение взятки. Ближайшие 7 лет он проведет в колонии строгого режима. Также чиновник лишен права в течение 3 лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Следственный отдел по Белгороду собрал достаточно доказательств, которые признаны судом достаточными для вынесения приговора. Бывший чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки через посредника в крупном размере).

Во время следствия и суда было установлено, что белгородский коммерсант, арендующий участок земли в Белгороде, обратился к знакомому лицу с просьбой оказать содействие в решении вопроса о приобретении данного участка в собственность с рассрочкой платежа на 3 года. Подсудимый получил первую часть взятки в сумме 400 тысяч рублей 11 июля 2018 года. Получив деньги, он организовал процесс подготовки распорядительного документа на передачу в собственность коммерческой структуре земельного участка. 30 октября 2018 года в рабочем кабинете подсудимого была передана вторая часть вознаграждения в сумме 400 тысяч рублей. После передачи денег подсудимого задержали на месте преступления сотрудники УФСБ России по Белгородской области.

Посредник в передаче взятки осужден к штрафу, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU