ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза

19 Март 2020 2020-03-19T22:02:02+03:00

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Результаты транзакций в эквайринговой сети ВТБ показывают, что россияне в 1,5 раза увеличили объем онлайн-покупок, на четверть – траты в аптеках и на треть – покупку авиабилетов. При этом москвичи на 25% сократили число поездок в общественном транспорте, а объем транзакций в крупных продуктовых магазинах вырос на 22%.

Впервые за долгое время стали расти объемы продаж авиабилетов. Траты на них за последнюю неделю увеличились на 32%. «Одна из возможных причин состоит в том, что авиакомпании сейчас предлагают выгодные условия оформления и возврата билетов. Граждане планируют свой отпуск на более отдаленную перспективу, понимая, что при необходимости смогут перенести вылет», – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга - вице-президент ПАО «Банк ВТБ».

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