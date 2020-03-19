19 Март 2020 2020-03-19T17:15:20+03:00

Судебные приставы приостановили эксплуатацию оборудования на предприятии по хранению зерна. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

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В Яковлевский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнение поступило 5 постановлений Верхне-Донского управления Ростехнадзора. Постановления назначают ООО «Томаровское» административные наказания в виде приостановления деятельности по эксплуатации 16 конвейеров, предназначенных для транспортировки зерна, сроком на 90 суток.

Конвейеры эксплуатировались при отсутствии реле контроля скорости и без оборудования аварийными кнопками для их остановки. Это грубое нарушение обязательных требований промышленной безопасности может создать угрозу жизни и здоровью людей, а также привести к аварии. Предприятие было привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ.

Судебный пристав-исполнитель приступил к немедленному исполнению решения специально уполномоченного органа, выехал на предприятие и опломбировал устройства, отключающие конвейеры, тем самым приостановил их эксплуатацию.

На протяжении всего срока действия приостановления судебные приставы будут контролировать его исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU