Председатель Государственной Думы вручил награду начальнику Управления Росгвардии по Белгородской области
В Москве в преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин наградил тринадцать военнослужащих и сотрудников Росгвардии, отличившихся при исполнении воинского и служебного долга. По итогам 2019 года Управление Росгвардии по Белгородской области добилось высоких показателей среди территориальных органов Центрального округа войск национальной гвардии России, войдя в тройку лидеров.
За большой вклад в укрепление конституционного строя и обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации благодарностью отмечен начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин.
Вячеслав Володин поблагодарил росгвардейцев за службу и подчеркнул, что военнослужащие и сотрудники ведомства с честью и достоинством выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, защите граждан, и при этом нередко рискуют своей жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU