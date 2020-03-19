Председатель Государственной Думы вручил награду начальнику Управления Росгвардии по Белгородской области

19 Март 2020 2020-03-19T14:39:38+03:00

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В Москве в преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин наградил тринадцать военнослужащих и сотрудников Росгвардии, отличившихся при исполнении воинского и служебного долга. По итогам 2019 года Управление Росгвардии по Белгородской области добилось высоких показателей среди территориальных органов Центрального округа войск национальной гвардии России, войдя в тройку лидеров.

За большой вклад в укрепление конституционного строя и обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации благодарностью отмечен начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин.

Вячеслав Володин поблагодарил росгвардейцев за службу и подчеркнул, что военнослужащие и сотрудники ведомства с честью и достоинством выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, защите граждан, и при этом нередко рискуют своей жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU