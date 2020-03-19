В Белгородской области проводится оперативно-профилактическая операция «Оружие»

19 Март 2020 2020-03-19T13:31:20+03:00

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На территории Белгородской области в период с 16 марта по 14 апреля 2020 года сотрудники Россгвардии совместно с региональным УМВД проводит оперативно-профилактическую операцию «Оружие». В рамках проводимых мероприятий в первую очередь будут проверяться владельцы гладкоствольного оружия, проживающие в 100-метровой зоне, владельцы нарезного оружия, проживающие в 500-метровой зоне от мест проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 75 годовщины Победы в Великой отечественной войне.

Кроме того, проверочные мероприятия будут проводиться в отношении: граждан, имеющих в личном пользовании гражданское оружие, не прошедшие перерегистрацию; граждан, незаконно хранящих зарегистрированное гражданское оружие. Проверке подлежат и владельцы оружия, проживающие на территории Белгородской области, в отношении которых в течение 2020 года не проведены мероприятия по проверке условий хранения оружия. Также проверяться будут граждане, имеющие в личном пользовании гражданское оружие, не прошедшие перерегистрацию и граждане, незаконно хранящие зарегистрированное гражданское оружие.

Отметим, что за нарушение законодательства в сфере оборота оружияпредусмотрена как административная (ст. 20. 8, ст. 20.11 КоАП РФ), так и уголовная (ст. 222, 222.1, 224 УК РФ) ответственность. Она предусматривает не только оплату штрафа, но и возможное лишение свободы. Кроме того, оружие и патроны к нему могут не только изъять, но и лишить владельца права на получение лицензии.

Напомним, что наличие оружия у гражданских лиц строго контролируется правоохранительными органами. Владельцы обязаны соблюдать правила его использования, даже если оно является частью коллекции.

ИСТОЧНИК KP.RU