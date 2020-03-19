Вблизи границы с Белгородской областью задержано 22 мешка и 14 коробок с верхней одеждой

19 Март 2020 2020-03-19T12:43:18+03:00

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Сотрудники Пограничнного управления на направлении Грабовское (Украина) – Староселье (РФ) в 20 метрах от государственной границы задержали 4 граждан России, которые пытались переправить из соседнего государства в РФ верхнюю одежду. Незаконный груз (верхняя одежда в ассортименте) находился в 22 полипропиленовых мешках и 14 картонных коробках. Груз передан компетентным органам, а нарушителям придется отвечать за свои действия перед Законом.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Руководство Управления призывает граждан быть дисциплинированными, соблюдать законодательство и установленный порядок на государственной границы, нарушение которого ведет к ответственности, как административной, так и уголовной.

ИСТОЧНИК KP.RU