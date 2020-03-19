В Белгороде начата подготовка к шествию «Бессмертного полка»

19 Март 2020 2020-03-19T10:58:46+03:00

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В Белгороде начались первые приготовления к празднику Дня Победы. Об этом рассказали на брифинге, который прошел в областной администрации. В прошлом году «Бессмертный полк» собрал около 75 тысяч участников. В этом году, подчеркивалось на брифинге, организаторы мероприятия планируют за счет расширения интерактивных локаций по всему маршруту собрать еще большее количество белгородцев.

По традиции «Бессмертный полк» начнет свое шествие от поклонного креста на Гражданском проспекте, далее пройдет через Соборную площадь, а закончится маршрут у парка Победы. Маршрут всем горожанам хорошо известен. Центральный штаб по подготовке мероприятия начал свою работу еще 6 марта. Из-за ремонта в этом году его перенесли в Студенческий ДК БГТУ имени Шухова. Остальные штабы заработают уже к концу месяца. Дмитрий Кисиленко, руководитель Регионального ресурсного центра развития добровольчества подчеркнул, что основная задача – подготовка макетов, портретов наших героев. Будут оказывать помощь волонтеры, которые помогут оцифровать фотографии, все подправить и в программе «Фотошоп» передадут макет непосредственно заявителю.

Шествие "Бессмертного пока" по Гражданскому проспекту.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Обратиться за помощью можно как лично, так и дистанционно, отправив фотографию по электронной почте. Для помощи в организации и проведении шествия в этом году будет привлечено около полутора тысяч добровольцев. Отмечалось, что стать волонтером достаточно просто – необходимо зарегистрироваться на сайте «Волонтеры Победы», пройти отбор и обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU