В Белгороде введен мониторинг цен на продовольствие

18 Март 2020 2020-03-18T16:49:22+03:00

В регионе сформирована комиссия, в задачи которой входит ежедневный мониторинг цен и продтоваров

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На сайте правительства региона сообщается, что в регионе сформирована комиссия, которая будет проводить ежедневный мониторинг цен и объемов социально значимых продовольственных товаров для населения. Комиссия поделена на 3 подгруппы: 1-я займется мониторингом производства сельхозпродукции и ее переработки, 2-я – устойчивым функционированием потребрынка, 3-я – устойчивым развитием субъектов малого и среднего предпринимательства. Комиссии будут ежедневно проверять стоимость потребкорзины в рознице и оптовых сетях.

Отметим, что данное решение было принято по итогам оперативного совещания в министерстве сельского хозяйства РФ. На нем министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев поручил всем регионам организовать оперативные штабы по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках

ИСТОЧНИК KP.RU