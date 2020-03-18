2020-03-18T16:49:22+03:00
Общество

В Белгороде введен мониторинг цен на продовольствие

В регионе сформирована комиссия, в задачи которой входит ежедневный мониторинг цен и продтоваров
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде введен мониторинг цен на продовольствие.В Белгороде введен мониторинг цен на продовольствие.Фото: "КП" Архив
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На сайте правительства региона сообщается, что в регионе сформирована комиссия, которая будет проводить ежедневный мониторинг цен и объемов социально значимых продовольственных товаров для населения. Комиссия поделена на 3 подгруппы: 1-я займется мониторингом производства сельхозпродукции и ее переработки, 2-я – устойчивым функционированием потребрынка, 3-я – устойчивым развитием субъектов малого и среднего предпринимательства. Комиссии будут ежедневно проверять стоимость потребкорзины в рознице и оптовых сетях.

Отметим, что данное решение было принято по итогам оперативного совещания в министерстве сельского хозяйства РФ. На нем министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев поручил всем регионам организовать оперативные штабы по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках

ИСТОЧНИК KP.RU

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