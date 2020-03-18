2020-03-18T14:11:14+03:00
Общество

В ботаническом саду Белгородского госуниверситета расцвели первые весенние цветы

Первыми свои цветением порадовали крокусы и галантусы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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Первоцветы раньше обычного расцвели в ботсаду Белгородского государственного университета. Первыми своим цветением порадовали крокусы и галантусы.

Как отмечает заведующая сектором культурных и декоративных растений научно-образовательного центра «Ботанический сад НИУ «БелГУ» Белгородского госуниверситета Виктория Зеленкова, в настоящее время наступает активная пора цветения многих видов. Она рассказала:

- Цветение в этом году началось необычайно рано из-за аномально тёплой зимы, поэтому первыми порадовали человеческий взгляд крокусы, а также галантусы.

В ботаническом саду НИУ «БелГУ» сегодня можно увидеть цветение таких первоцветов как крокусы, галантусы, цветы морозника кавказского, а также цветение редких растений - брандушки и адониса весеннего, которые подарят хорошее настроение, ощущение приближающегося тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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