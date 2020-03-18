2020-03-18T12:57:48+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы остановили работу завода

Производство остановлено на 90 суток за нарушения санитарных правил
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские судебные приставы остановили работу завода.Белгородские судебные приставы остановили работу завода.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность одного из корочанских предприятий за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сотрудниками Управления Росприроднадзора по Белгородской области в ходе проверки было установлено, что завод не проводил мероприятия по установлению санитарно-защитной зоны. Также не были организованы систематические лабораторные наблюдения, не осуществлялся контроль за выбросами загрязняющих атмосферный воздух веществ. Более того, на территории и за ее пределами выявлены биологические отходы (останки животных). В отношении завода составлено два административных протокола по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 и 30 суток.

Судебный пристав-исполнитель Корочанского районного отдела судебных приставов, получив исполнительные документы, незамедлительно приостановил деятельность завода.

На протяжении всего срока ограничения работы предприятия судебные приставы будут контролировать его исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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