2020-03-18T09:32:44+03:00
Общество

В Белгородском университете старшеклассники сдали тесты на выбор профессии

В рамках Дней открытых дверей здесь состоялась профессиональная диагностика будущих абитуриентов
Ирина ТАРАСОВА
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В белгородском университете старшеклассники сдали тесты на выбор профессии. Фото пресс-службы администрации НИУ БелГУВ белгородском университете старшеклассники сдали тесты на выбор профессии. Фото пресс-службы администрации НИУ БелГУ
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Дни открытых дверей в НИУ "БелГУ" прошли на факультетах психологии и дошкольного, начального и специального образования. Школьники познакомились с направлениями и программами подготовки, получили ответы на вопросы, связанные с условиями поступления на факультеты. Во время экскурсии школьники посетили именные аудитории педагогического института.

Второй этап Дней открытых дверей факультетов прошел на базе Психологической службы НИУ "БелГУ", где абитуриенты приняли участие в психологической диагностике профессиональной направленности личности. Такая форма профориентационной работы, инициированная кафедрой психологии под руководством ее заведующей Валентины Гребневой, стала в педагогическом институте НИУ «БелГУ» традиционной.

По словам преподавателей, профессиональная диагностика носит комплексный характер и включает такие аспекты как определение индивидуально типологической и социально-профессиональной направленности абитуриента, а также выявление профессиональной мотивации будущих педагогов и психологов.

В очередном тестировании приняли участие старшеклассники из школ Белгорода, Белгородской области, а также Орла, Воронежа, Воронежской, Липецкой и Архангельской областей. Школьники пообщались со студентами-волонтерами, обучающимися на факультете психологии, которые поделились «секретами» студенческой жизни и предложили помощь в дальнейшем сопровождении на этапе поступления и адаптации первокурсников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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