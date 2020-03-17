Выставка «Объединяя пространство» в «Родине» пройдет в он-лайн формате

17 Март 2020 2020-03-17T17:29:57+03:00

Изменить размер текста: A A

По независящим от «Выставочного зала «Родина» причинам, открытие Всероссийской передвижной выставки «Объединяя пространство», запланированное на 20 марта в 16 часов, состоится в он-лайн формате. Информация о проведении трансляции будет сообщена дополнительно.

Выставка «Объединяя пространство» посвящена одному из живописнейших мест – Югу России. Выставка уже побывала в Ялте, Севастополе, Феодосии, Симферополе, Керчи. Белгород стал одним из немногих городов России, удостоенных чести принять эту солнечную экспозицию. В ней принимают участие художники из разных российских городов: от юга до севера страны.

В одной выставке можно увидеть многообразие пластических решений, живописной стилистики, наглядно оценить московскую, санкт-петербургскую школу, самарскую, владимирскую.

ИСТОЧНИК KP.RU