17 Март 2020 2020-03-17T14:35:54+03:00

Белгородские полицейские при поддержке СОБР задержали 3-х мужчин за незаконные манипуляции с банкоматами. Скриншот видео. Фото: Скриншот с видео

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Еще в ноябре прошлого года в полицию Белгорода от представителей одного из финансово-кредитных учреждений поступили сообщения о недостачах в банкоматах денежных средств. Всего на территории областного центра было зарегистрировано более десяти таких фактов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам регионального УМВД удалось выйти на след злоумышленников. По подозрению в совершении незаконных манипуляций полицейские при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Белгородской области задержали трех мужчин.

Как выяснилось, первым схему бесконтактного хищения денежных средств опробовал ранее судимый белгородец. Злоумышленник совершал определенные манипуляции с банкоматами, вызывая при этом сбой программного обеспечения. Каждая из таких операций приносила ему 5 тысяч рублей. Затем мужчина рассказал о способе незаконного заработка приятелю. Второй злоумышленник совершил еще, как минимум, шесть краж. Установлено, что к одной из них он привлек своего знакомого, который также был задержан правоохранителями.

Общий ущерб, причиненный финансово-кредитному учреждению, составил более 60 тысяч рублей. По данным фактам Следственным управлением УМВД России по Белгороду возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Одному из злоумышленников уже предъявлено обвинение. По решению суда он заключен под стражу. Двум другим мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Белгородской области задержали трех мужчин.Они проводили незаконные манипуляции с банкоматами

ИСТОЧНИК KP.RU