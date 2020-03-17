2020-03-17T12:55:51+03:00
Происшествия

В Валуйках Белгородской области 57-летняя женщина избила пожилую мать до смерти

Женщина скончалась в больнице от множественных телесных повреждений
Ирина ТАРАСОВА
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В Валуйках Белгородской области 57-летняя женщина избила пожилую мать до смерти.В Валуйках Белгородской области 57-летняя женщина избила пожилую мать до смерти.Фото: "КП" Архив
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В Валуйках расследуют смерть 81-летней местной жительницы, которая скончалась в больнице от множественных телесных повреждений. Во время следствия выяснилось, что смертельные травмы пожилой женщине нанесла ее 57-летняя дочь.

В отношении 57-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, утром 13 марта подозреваемая в состоянии опьянения затеяла ссору с матерью. Ранее женщины не общались в течении 15 лет, но подозреваемая узнала о гибели брата и приехала к матери. Но вместо примирения вышла ссора. Дочь ударила мать, а после того, как она упала, нанесла ей еще не менее 10 ударов по различным частям тела. С телесными повреждениями потерпевшая была доставлена в ЦРБ, где на следующий день скончалась.

57-летней женщине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего со смертельным исходом. По ходатайству следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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