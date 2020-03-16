2020-03-16T17:57:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгороде школьники уйдут на каникулы по плану

В Белгороде школьники уйдут на каникулы по плану
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде школьники уйдут на каникулы по плану.В Белгороде школьники уйдут на каникулы по плану.
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В Белгороде весенние каникулы для школьников начнутся 23 марта. Об этом на своей странице в социальной сети 16 марта написал мэр города Юрий Галдун. Он подчеркнул, что каникулы начнутся по плану. В частности, мэр написал: «В Белгороде школьники уходят на каникулы по плану с 23 марта. Вузы переходят на дистанционное обучение. В профилактических целях на месяц вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. Пока все».

Напомним, что первое сообщение о введении в области ограничения на проведения массовых мероприятий появилась на странице в социальной сети председателя Белгородского городского совета Ольги Медведевой. При этом она уточнила, что «это важная мера профилактики, и мы ее должны использовать».

Также стало известно, что новых белгородцев, заболевших коронавирусом в области не выявлено. Завтра, 17 марта, будут известны результаты анализов тех лиц, кто контактировал с заболевшей белгородкой, которая находится в одной из клиник Москвы. После того, как будут получены результаты анализов, примут решение, оставлять ли на карантине этих граждан или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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