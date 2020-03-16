2020-03-16T16:51:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Губкине власти ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса

Документ, подписанный Андреем Гаевым, вступил в силу с 16 марта
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Губкине власти ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса. Фото: сайт Губкинского городского округа.В Губкине власти ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса. Фото: сайт Губкинского городского округа.
Изменить размер текста:

В сети копия документа об ограничении массовых мероприятий в Губкине, подписанная главой администрации Губкинского городского округа, появилась 14 марта. Согласно документу, с 16 марта в округе вводится «Комплексный план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по борьбе с гриппом, другими ОРВИ, а также новой коронавирусной инфекцией — 2019-nCoV».

Также в документе, подписанном 13 марта и опубликованном на сайте администрации Губкинского городского округа, сказано о необходимости ограничения проведения массовых культурно-развлекательных, спортивных и других мероприятий на территории Губкинского городского округа, в первую очередь, планируемых в закрытых помещениях. Напомним, что в Белгородской области был подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом. Женщина находится на лечении в Москве. Контактировавшие с больной в настоящее время находятся на карантине

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде школьники уйдут на каникулы по плану
Белгородца осудили за посредничество во взяточничестве
В Губкине власти ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Старом Осколе наградили победителей грантовой программы «Стальное дерево»
Белгородские судебные приставы помогли женщине вселиться в дом
«Открытие»: россияне сильнее боятся обвала рубля, чем коронавируса
ВТБ наращивает показатели в Белгородской области
Многодетная семья из Нового Оскола, родившая двойняшек, получила в подарок коляску
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И.Ленина»
6 дворов будут обустроены в этом году в Алексеевке Белгородской области
В Прохоровке Белгородской области выбрали самую обаятельную и привлекательную
Встреча с представителями НКО прошла в Ивнянском районе Белгородчины
Найдена пропавшая жительница Белгорода с двухлетней дочерью
Белгородцам пересчитают плату за отопление
Вручены юбилейные медали в Валуйках Белгородской области
Юная жительница Старого Оскола стала лауреатом Международного форума
Жительница Белгорода обворовала таксиста
Алиментщик расплатился с долгом после совершеннолетия ребенка
В Белгородской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны
В зале «Родина» пройдет выставка «Объединяя пространство»
Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV
Белгородец пытался вынести из магазина бытовую химию и продукты
Строитель из Белгорода ко дню своего рождения выиграл автомобиль
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования
Белгородка из поселка Северный подралась с полицейским
В Белгородском госуниверситете прошел V междисциплинарный медицинский форум
43-летний житель Прохоровского района предстанет перед судом за нападение на полицейского