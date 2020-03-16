В Губкине власти ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T16:51:24+03:00

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В сети копия документа об ограничении массовых мероприятий в Губкине, подписанная главой администрации Губкинского городского округа, появилась 14 марта. Согласно документу, с 16 марта в округе вводится «Комплексный план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по борьбе с гриппом, другими ОРВИ, а также новой коронавирусной инфекцией — 2019-nCoV».

Также в документе, подписанном 13 марта и опубликованном на сайте администрации Губкинского городского округа, сказано о необходимости ограничения проведения массовых культурно-развлекательных, спортивных и других мероприятий на территории Губкинского городского округа, в первую очередь, планируемых в закрытых помещениях. Напомним, что в Белгородской области был подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом. Женщина находится на лечении в Москве. Контактировавшие с больной в настоящее время находятся на карантине

ИСТОЧНИК KP.RU