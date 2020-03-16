2020-03-16T15:44:15+03:00
Общество

В Старом Осколе наградили победителей грантовой программы «Стальное дерево»

12 старооскольцам вручены дипломы и цветы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба АО "СГОК".Фото:пресс-служба АО "СГОК".
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В Старом Осколе прошло награждение победителей грантового конкурса «Стальное дерево». Свои проекты они успешно реализовали в 2019 году. На мероприятии поблагодарили всех участников программы, подвели итоги прошлого года и рассказали о старте программы в 2020 году. Двенадцати старооскольцам, получившим гранты в 2019 году, вручили дипломы и цветы.

Напомним, что победители программы «Стальное дерево», которая в прошлом году стартовала в Старом Осколе, получили целевые гранты от 50 до 300 тысяч рублей на реализацию своих идей. В рамках программы в городе реализовали 12 проектов, среди которых – образовательные программы для детей и молодежи, детские площадки для занятий спортом, проекты развития водного и велотуризма, обустройство этнических зон.

Отметим, что в текущем году заявки с описанием проекта можно подать до 15 апреля 2020 года. Всю информацию о программе «Стальное дерево» можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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