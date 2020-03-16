2020-03-16T14:02:23+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы помогли женщине вселиться в дом

У женщины в ее собственности было полдома, но бывший супруг не позволял ей воспользоваться своим правом
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские судебные приставы помогли женщине вселиться в дом.Белгородские судебные приставы помогли женщине вселиться в дом.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы Ивнянского районного отдела УФССП России по Белгородской области помогли женщине вселится в ее дом. Бывшие супруги в судебном порядке решали спор о проживании в жилом доме, где у женщины была ½ доля в праве собственности. Суд принял решение о ее вселении и обязал бывшего супруга не чинить препятствие в пользовании домом. Но бывший супруг это решение проигнорировал.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и установил должнику срок для добровольного исполнения. Когда мужчина не исполнил решение суда, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и установил новый срок для исполнения.

Но должник вновь проигнорировал требование должностного лица службы. Тогда судебные приставы в присутствии понятых вселили женщину в дом. Теперь должнику предстоит еще оплатить исполнительский сбор и 1,5 рублей административного штрафа

ИСТОЧНИК KP.RU

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