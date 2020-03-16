Белгородские судебные приставы помогли женщине вселиться в дом
Судебные приставы Ивнянского районного отдела УФССП России по Белгородской области помогли женщине вселится в ее дом. Бывшие супруги в судебном порядке решали спор о проживании в жилом доме, где у женщины была ½ доля в праве собственности. Суд принял решение о ее вселении и обязал бывшего супруга не чинить препятствие в пользовании домом. Но бывший супруг это решение проигнорировал.
Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и установил должнику срок для добровольного исполнения. Когда мужчина не исполнил решение суда, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и установил новый срок для исполнения.
Но должник вновь проигнорировал требование должностного лица службы. Тогда судебные приставы в присутствии понятых вселили женщину в дом. Теперь должнику предстоит еще оплатить исполнительский сбор и 1,5 рублей административного штрафа
ИСТОЧНИК KP.RU