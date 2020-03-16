2020-03-16T12:14:01+03:00
Экономика

ВТБ наращивает показатели в Белгородской области

В течение прошедшего года отмечен активный рост по всем банковским продуктам
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По итогам 2019 года портфель привлеченных средств частных лиц увеличился на 22%, на 1 января составив 44,7 миллиарда рублей. А объем розничных кредитов вырос на 21% - до 22,4 миллиарда.

В сегменте кредитования основная доля приходится на ипотеку и кредиты наличными. Ипотечный портфель за год вырос на 32% (до 7,1 миллиарда рублей), объем кредитов наличными увеличился на 18% (до 12,9 миллиарда), автокредитов - на 8% (1,2 миллиарда рублей).

Всего за 2019 год ВТБ выдал жителям региона более 19 тысяч займов на общую сумму 11,4 миллиарда рублей, из них 7,1 – кредиты наличными. На автокредиты пришлось 790 миллионов . Наибольшими темпами развивалась ипотека: ее объем достиг 3,4 миллиарда рублей (+47%), было заключено свыше 1,9 тысяч договоров (+36%).

Динамично росли показатели и по сберегательным продуктам. Объем депозитов в 2019-м увеличился на 13% и превысил 36,5 миллиарда рублей. Средства, размещенные в инвестиционные продукты, выросли на 87% и составили 8,2 миллиарда. Доля банка на региональном рынке привлечения достигла 15,4%.

Управляющий ПАО «Банк ВТБ» в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев подчеркивает:

- В течение года отмечались две важные тенденции. Во-первых, активно росло ипотечное кредитование, что обусловлено планомерным снижением процентных ставок, мерами господдержки, а также введением системы счетов эскроу. Во-вторых, белгородцы стали чаще обращать внимание на инвестиционные продукты. С появлением таких удобных приложений, как «ВТБ Мои инвестиции», этот финансовый инструмент стал доступнее и понятнее широкому кругу пользователей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Старом Осколе наградили победителей грантовой программы «Стальное дерево»
Белгородские судебные приставы помогли женщине вселиться в дом
«Открытие»: россияне сильнее боятся обвала рубля, чем коронавируса
ВТБ наращивает показатели в Белгородской области
Многодетная семья из Нового Оскола, родившая двойняшек, получила в подарок коляску
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «150 лет со дня рождения В.И.Ленина»
6 дворов будут обустроены в этом году в Алексеевке Белгородской области
В Прохоровке Белгородской области выбрали самую обаятельную и привлекательную
Встреча с представителями НКО прошла в Ивнянском районе Белгородчины
Найдена пропавшая жительница Белгорода с двухлетней дочерью
Белгородцам пересчитают плату за отопление
Вручены юбилейные медали в Валуйках Белгородской области
Юная жительница Старого Оскола стала лауреатом Международного форума
Жительница Белгорода обворовала таксиста
Алиментщик расплатился с долгом после совершеннолетия ребенка
В Белгородской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны
В зале «Родина» пройдет выставка «Объединяя пространство»
Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV
Белгородец пытался вынести из магазина бытовую химию и продукты
Строитель из Белгорода ко дню своего рождения выиграл автомобиль
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования
Белгородка из поселка Северный подралась с полицейским
В Белгородском госуниверситете прошел V междисциплинарный медицинский форум
43-летний житель Прохоровского района предстанет перед судом за нападение на полицейского