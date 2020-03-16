2020-03-16T09:36:43+03:00
Общество

6 дворов будут обустроены в этом году в Алексеевке Белгородской области

Здесь успешно реализуется проект «Жилье и городская среда»
Ирина ТАРАСОВА
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6 дворов будут обустроены в этом году в Алексеевке Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа6 дворов будут обустроены в этом году в Алексеевке Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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Два года назад в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Алексеевского городского округа начата реализация проекта по обустройству общественных пространств. В 2020 году планируется обустроить 6 дворовых территорий в городе Алексеевка. В 2018 году было благоустроено 6 дворовых территорий. Администрацией Алексеевского городского округа и депутатами Совета депутатов округа было принято решение о проведении благоустройства дворовых территорий и в 2020 году. Для этого в 2019 году собраны предложения от жителей округа по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году. Было проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству и проведены собрания с жителями многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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