В Прохоровке Белгородской области выбрали самую обаятельную и привлекательную
В Прохоровке Белгородской области состоялся ежегодный конкурс "Краса Прохоровского района-2020". Праздник начался с танцевального флешмоба, в котором участвовали 15 конкурсанток, причем каждой жюри нашло достойный титул.
Затем состоялись конкурсы «Визитная карточка», «Хозяюшка», «Василиса Премудрая», которые позволили участницам продемонстрировать свою красоту, талант, чувство юмора, вкус и творческий потенциал. Каждая из участниц достойна всяческих похвал, ведь подготовка к такому конкурсу требует большой подготовки, таланта и смелости.
Конкурс прошел на одном дыхании. Все участницы выступали достойно. Жюри выпала нелегкая задача, но они успешно с ней справились. Каждой из конкурсанток было присвоено одно из званий: самая креативная, самая непредсказуемая, самая обаятельная, самая хозяйственная и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU