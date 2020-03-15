2020-03-15T15:36:01+03:00
Общество

В Прохоровке Белгородской области выбрали самую обаятельную и привлекательную

Титул достался каждой из 15 конкурсанток
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Прохоровке Белгородской области выбрали самую обаятельную и привлекательную. Фото пресс-службы администрации Прохоровского районаВ Прохоровке Белгородской области выбрали самую обаятельную и привлекательную. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района
Изменить размер текста:

В Прохоровке Белгородской области состоялся ежегодный конкурс "Краса Прохоровского района-2020". Праздник начался с танцевального флешмоба, в котором участвовали 15 конкурсанток, причем каждой жюри нашло достойный титул.

Затем состоялись конкурсы «Визитная карточка», «Хозяюшка», «Василиса Премудрая», которые позволили участницам продемонстрировать свою красоту, талант, чувство юмора, вкус и творческий потенциал. Каждая из участниц достойна всяческих похвал, ведь подготовка к такому конкурсу требует большой подготовки, таланта и смелости.

Конкурс прошел на одном дыхании. Все участницы выступали достойно. Жюри выпала нелегкая задача, но они успешно с ней справились. Каждой из конкурсанток было присвоено одно из званий: самая креативная, самая непредсказуемая, самая обаятельная, самая хозяйственная и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прохоровке Белгородской области выбрали самую обаятельную и привлекательную
Встреча с представителями НКО прошла в Ивнянском районе Белгородчины
Найдена пропавшая жительница Белгорода с двухлетней дочерью
Белгородцам пересчитают плату за отопление
Вручены юбилейные медали в Валуйках Белгородской области
Юная жительница Старого Оскола стала лауреатом Международного форума
Жительница Белгорода обворовала таксиста
Алиментщик расплатился с долгом после совершеннолетия ребенка
В Белгородской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны
В зале «Родина» пройдет выставка «Объединяя пространство»
Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV
Белгородец пытался вынести из магазина бытовую химию и продукты
Строитель из Белгорода ко дню своего рождения выиграл автомобиль
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования
Белгородка из поселка Северный подралась с полицейским
В Белгородском госуниверситете прошел V междисциплинарный медицинский форум
43-летний житель Прохоровского района предстанет перед судом за нападение на полицейского