В Прохоровке Белгородской области выбрали самую обаятельную и привлекательную

15 Март 2020 2020-03-15T15:36:01+03:00

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В Прохоровке Белгородской области состоялся ежегодный конкурс "Краса Прохоровского района-2020". Праздник начался с танцевального флешмоба, в котором участвовали 15 конкурсанток, причем каждой жюри нашло достойный титул.

Затем состоялись конкурсы «Визитная карточка», «Хозяюшка», «Василиса Премудрая», которые позволили участницам продемонстрировать свою красоту, талант, чувство юмора, вкус и творческий потенциал. Каждая из участниц достойна всяческих похвал, ведь подготовка к такому конкурсу требует большой подготовки, таланта и смелости.

Конкурс прошел на одном дыхании. Все участницы выступали достойно. Жюри выпала нелегкая задача, но они успешно с ней справились. Каждой из конкурсанток было присвоено одно из званий: самая креативная, самая непредсказуемая, самая обаятельная, самая хозяйственная и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU