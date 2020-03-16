2020-03-16T11:18:40+03:00
Общество

Многодетная семья из Нового Оскола, родившая двойняшек, получила в подарок коляску

В этом году двойни родились уже в двух новооскольских семьях
Ирина ТАРАСОВА
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Многодетная семья из Нового Оскола, родившая двойняшек, получила в подарок коляску. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округаМногодетная семья из Нового Оскола, родившая двойняшек, получила в подарок коляску. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа
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Новооскольцы Евгений и Анжела Ключниковы стали родителями в третий раз. Двойняшки Даниил и Яна оказались долгожанным подарком судьбы для молодой семьи. Многодетной семье вручена коляска. В 2020 году двойни родились уже в двух новооскольских семьях.

Новый Оскол, вся белгородчина становятся богаче, когда рождаются малыши — будущее России. Традиция дарить коляски родителям близнецов в Новооскольском городском округе появилась в 2017 году и с тех пор тщательно соблюдается.

В соответствии с данными ЗАГС, в прошлом году в муниципалитете появились на свет 307 детей, близнецы родились в четырех семьях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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