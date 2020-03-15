2020-03-15T14:50:47+03:00
Общество

Встреча с представителями НКО прошла в Ивнянском районе Белгородчины

Обсуждались возможности реализации социальных проектов
Ирина ТАРАСОВА
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Встреча с представителями НКО прошла в Ивнянском районе Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Ивнянского районаВстреча с представителями НКО прошла в Ивнянском районе Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Ивнянского района
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В культурно-общественном центре состоялась рабочая встреча руководителей и представителей некоммерческих организаций, органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры Ивнянского района с экспертами АНО "Центр управленческих кадров" и Высшей школы управления НИУ "БелГУ". На встрече обсудили возможности партнерства для реализации социальных проектов на территории района.

Также обсуждались особенности привлечения финансирования для реализации социальных проектов, порядок оформления заявок на получение грантовой поддержки от Фонда президентских грантов.

По вопросам реализации социальных проектов можно обратиться к представителям центра и получить бесплатную консультацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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