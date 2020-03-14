Вручены юбилейные медали в Валуйках Белгородской области

14 Март 2020 2020-03-14T11:34:50+03:00

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В малом зале администрации глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов передал семь юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» родственникам тружеников тыла. В годы Великой Отечественной войны и послевоенные лихолетья они доблестно трудились для Великой Победы и во благо страны.

Сами труженики тыла по состоянию здоровья не в состоянии были прийти за заслуженными наградами. В адрес собравшихся прозвучали слова благодарности за трудовой подвиг их отцов, дедов и прадедов. Теперь медали не только порадуют награжденных, но и займут достойное место в домашних архивах памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU