2020-03-14T11:34:50+03:00
Общество

Вручены юбилейные медали в Валуйках Белгородской области

Медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» получили труженики тыла
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Вручены юбилейные медали в Валуйках Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаВручены юбилейные медали в Валуйках Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
Изменить размер текста:

В малом зале администрации глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов передал семь юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» родственникам тружеников тыла. В годы Великой Отечественной войны и послевоенные лихолетья они доблестно трудились для Великой Победы и во благо страны.

Сами труженики тыла по состоянию здоровья не в состоянии были прийти за заслуженными наградами. В адрес собравшихся прозвучали слова благодарности за трудовой подвиг их отцов, дедов и прадедов. Теперь медали не только порадуют награжденных, но и займут достойное место в домашних архивах памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородцам пересчитают плату за отопление
Вручены юбилейные медали в Валуйках Белгородской области
Юная жительница Старого Оскола стала лауреатом Международного форума
Жительница Белгорода обворовала таксиста
Алиментщик расплатился с долгом после совершеннолетия ребенка
В Белгородской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны
В зале «Родина» пройдет выставка «Объединяя пространство»
Зомби-апокалипсис возглавил список самых популярных фильмов ужасов в Tele2 TV
Белгородец пытался вынести из магазина бытовую химию и продукты
Строитель из Белгорода ко дню своего рождения выиграл автомобиль
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования
Белгородка из поселка Северный подралась с полицейским
В Белгородском госуниверситете прошел V междисциплинарный медицинский форум
43-летний житель Прохоровского района предстанет перед судом за нападение на полицейского