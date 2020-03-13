В Белгородской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Сотрудниками Управления ФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий в Алексеевском городском округе был обнаружен схрон боеприпасов. В тайнике находилось 113 артеллерийских снарядов времен Великой Отечественной различного калибра.
УФСБ России по Белгородской области во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Белгородской области провели мероприятия по изъятию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, их безопасной транспортировке к полигону и уничтожению.
Несмотря на то, что после окончания Великой Отечественной войны прошло много лет, на территории региона систематически выявляются взрывоопасные предметы. Это требует от органов безопасности и других правоохранительных структур немедленного реагирования, чтобы не допустить использования находки в противоправных целях.
УФСБ России реализуются меры по локализации угроз безопасности и недопущению поступления в незаконный оборот взрывчатых веществ, содержащихся в боеприпасах времен Великой Отечественной войны, а также их использования в террористических целях.
ИСТОЧНИК KP.RU