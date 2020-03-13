В зале «Родина» пройдет выставка «Объединяя пространство»

13 Март 2020 2020-03-13T16:16:44+03:00

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В выставочном зале «Родина» 20 марта начинает свою работу Всероссийская передвижная выставка «Объединяя пространство», посвященная одному из живописнейших мест – Югу России. Выставка уже побывала в Ялте, Севастополе, Феодосии, Симферополе, Керчи. Белгород стал одним из немногих городов России, удостоенных чести принять эту тёплую и солнечную экспозицию.

В ней принимают участие художники из разных российских городов: от юга до севера страны. Тем интереснее становится сравнение живописных школ, направлений и жанровых поисков авторов. В одной выставке можно увидеть многообразие пластических решений, живописной стилистики, наглядно оценить московскую и санкт-петербургскую, самарскую, владимирскую школы.

В выставке участвуют заслуженные художники Крыма и России, многие из них отмечены дипломами, наградами и медалями, молодые участники выставки - это победители российских и международных конкурсов.

Впечатления об удивительном мире, наполненном яркими красками моря, неба и солнца, представленном на полотнах художников, дополнят прекрасные южные мелодии в исполнении Сергея Елисеева и показ коллекции одежды Светланы Уваровой, современного фэшн-дизайнера, представлявшего свою коллекцию на 20-й ежегодной Неделе моды в Италии в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU