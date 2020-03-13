Строитель из Белгорода ко дню своего дня рождения выиграл автомобиль
Белгородец Николай Шишлаков стал обладателем автомобиля стоимостью 600 000 рублей. Выигрыш в лотерею стал для победителя двойным подарком. Первый — на день своего рождения, который мужчина отмечает в конце февраля. Второй приурочил ко дню всех влюбленных, которому был посвящен данный тираж лотереи.
Николай Шишлаков с супругой живут счастливо в браке уже больше сорока лет.
— Вечером в гости пришел сын и я попросил его проверить мой билет. Он и сообщил мне, что я выиграл автомобиль. Подумал, сын специально меня разыгрывает, — смеется мужчина. — Сколько же радости было, когда это оказалось правдой!
Победитель предпочел оформить выигрыш деньгами. Белгородец поможет сыну отремонтировать дом, а внучке — получить высшее образование. До пенсии Николай Шишлаков работал строителем. Свою профессию считает призванием и хобби. Также мужчина любит зимнюю рыбалку.
ИСТОЧНИК KP.RU