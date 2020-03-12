В Губкинском городском округе построят новый детский сад «Семицветик»
Благодаря реализации нацпроекта «Демография» ремонтируются детские сады Губкинского городского округа и строятся новые. В микрорайоне Журавлики города Губкин Белгородской области на ул. Петра Великого планируется строительство нового детского сада «Семицветик» с созданием 2-х ясельных групп.
Проектом предусмотрено строительство отдельно стоящего 2-этажного здания садика на 145 мест с размещением игровых, спальных, туалетных, раздевальных комнат, музыкального зала и зала для занятия спортом, административных помещений. Запроектированы медицинский и кухонный блоки.
В настоящее время выполняется экспертиза проектной документации.В текущем году будет выполнен первый этап работ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.
ИСТОЧНИК KP.RU