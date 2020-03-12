Аптеки Старого Оскола будут подключены к сервису «Электронный рецепт»

12 Март 2020 2020-03-12T09:34:09+03:00

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В администрации Старооскольского городского округа состоялось совещание по вопросу подключения аптечных сетей к сервису «Электронный рецепт». В совещании приняли участие руководители структурных подразделений муниципалитета и представители аптек. Основными преимуществами использования в работе аптек данного сервиса являются онлайн-проверка подлинности рецепта, отсутствие ошибок, которые могут возникнуть при чтении рукописных рецептов, возможность прямой коммуникации с пациентами, фармконсультирование и наличие справочника лекарственных средств в приложении.

По состоянию на начало марта 233 аптеки Белгородской области подключены к сервису «Электронный рецепт». В Старом Осколе с этим сервисом работают 11 аптек, к концу месяца планируется подключить еще 39.

Приложение «Электронный рецепт» используется на территории Старооскольского городского округа с ноября 2019 года. Сегодня получить врачебные назначения в электронном виде можно во всех городских поликлиниках. Сервис напоминает сроки и время приема назначенных лекарств, а также дает возможность изучить инструкции к лекарствам, посмотреть аналоги, проверить их наличие в аптеках.

ИСТОЧНИК KP.RU