2020-03-11T17:12:29+03:00
Общество

На Белгородчине выберут лучшего учителя

Определены 10 участников финальных испытаний конкурса «Учитель года России – 2020»
Ирина ТАРАСОВА
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На Белгородчине выберут лучшего учителя. Фото Центра по связям с общественностью и СМИ БелИРОНа Белгородчине выберут лучшего учителя. Фото Центра по связям с общественностью и СМИ БелИРО
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В Белгородском Институте развития образования (БелИРО) подведены итоги заочного и первого очного туров регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020». Определены по пять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по сумме результатов заочно-очного и первого очного туров, в каждой из номинаций «Лучший учитель» и «Педагогический дебют». Среди них и выберут лучших учителей Белгородской области 2020 года.

17 марта 2020 года в Белгородском институте развития образования стартует второй очный тур конкурса, который будет состоять из двух испытаний.

Первое конкурсное испытание второго очного тура «Мастер-класс» для номинации «Лучший учитель» проводится 17 марта 2020 года на базе БелИРО. Начало мероприятия в 10:00.

Для номинации «Педагогический дебют» первое конкурсное испытание «Публичное выступление» состоится в БелИРО 18 марта 2020 года. Начало мероприятия в 11:00.

Второе конкурсное испытание «Образовательный проект» второго очного тура конкурса для двух номинаций «Лучший учитель» и «Педагогический дебют» проводится в БелИРО 20 марта 2020 года. По результатам этого испытания будут выявлены абсолютные победители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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