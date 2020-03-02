В Белгороде хозяин обнаружил в своей машине спящего полицейского

2 Март 2020 2020-03-02T15:40:22+03:00

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Младшего сержанта полиции, мирно посапывающего в чужом авто, обнаружил хозяин машины утром 1 марта. Накануне мужчина припарковал свой автомобиль во дворе дома на Свято-Троицком бульваре. Как полицейский попал в чужой автомобиль, остается загадкой. Хозяин не стал жаловаться на спящего, но ответить за свой поступок 20-летнему младшему сержанту все же придется, как и его непосредственному начальству.

В УМВД России по Белгороду сообщили, что «по факту происшествия с участием младшего сержанта полиции, сотрудника ИВС по Белгороду назначена служебная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае подтверждения вины полицейского он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. К дисциплинарной ответственности будут привлечены и непосредственные руководители сотрудника».

ИСТОЧНИК KP.RU