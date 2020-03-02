В Белгороде семья с ребенком отравилась бытовым газом

2 Март 2020 2020-03-02T15:19:36+03:00

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Утром 1 марта в доме на Народном бульваре Белгорода разыгралась трагедия. Глава семьи, 27-летняя женщина и 5-летний ребенок почувствовав недомогание, обратились за помощью к медикам. Но первым потерял сознание хозяйский пес, отравившись бытовым газом.

После оказания медицинской помощи женщину и ребенка отпустили домой, хозяин еще остается в больнице, но его здоровью уже ничего не угрожает. Следственным отделом по Белгороду организовано проведение доследственной проверки по факту отравления семьи бытовым газом . В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU